В Германии два депутата парламента земли Саксония-Анхальт от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) стали объектами масштабной полицейской операции в августе 2026 года вместе с еще 13 людьми. Правоохранители подозревают фигурантов в продолжении деятельности группировки Artgemeinschaft, запрещенной в 2023 году. Адвокаты депутатов отвергают эти подозрения, сообщает Deutsche Welle.

Расследование в отношении Artgemeinschaft

До запрета Artgemeinschaft считалась одной из крупнейших и наиболее влиятельных неонацистских организаций Германии. DW отмечает, что дело с участием депутатов усилило дискуссию о связях AfD с этнонационалистическими и неонацистскими кругами.

Немецкая служба внутренней разведки классифицировала AfD как организацию, подозреваемую в правом экстремизме. В нескольких федеральных землях партию уже считают подтвержденно правоэкстремистской. Исследователь правого экстремизма из Дюссельдорфского университета прикладных наук Фабиан Вирхов в интервью DW выразил мнение, что AfD в целом является крайне правой партией с тенденциями, связанными с фашистским движением.

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Бывшие члены запрещенных организаций

По данным газеты Welt, четверо сотрудников парламентской фракции AfD в Саксонии-Анхальт ранее входили в запрещенную организацию «Патриотическая немецкая молодежь» (HDJ). Это неонацистское молодежное объединение, основанное на расовой идеологии национал-социализма, организовывало военизированные лагеря для молодежи. Двое из этих сотрудников ранее занимали руководящие должности в HDJ и сейчас тесно работают с политиком AfD Ульрихом Зигмундом, который стремится стать первым премьер-министром земли от AfD в декабре.

И Artgemeinschaft, и HDJ включены в перечень организаций, членство в которых AfD считает несовместимым с пребыванием в партии. В то же время журнал Spiegel сообщал, что бывший член федерального руководства AfD Андреас Кальбиц, которого исключили из партии в 2020 году из-за нераскрытого членства в HDJ, вновь работает на AfD — сотрудником депутата земельного парламента Ганса-Томаса Тильшнайдера.

Федеральное руководство AfD, отдельные депутаты и парламентские сотрудники, к которым обратилась Deutsche Welle, не ответили на запросы о реакции партии на прошлую деятельность ее членов и сотрудников в неонацистских или этнонационалистических организациях.

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