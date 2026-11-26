Немецкая компания Quantum Systems заявила о мировом рекорде скорости для летательного аппарата на аккумуляторной электроэнергии. Ее дрон Apex Recordhunter на военной базе в Германии показал официальный результат 727 км/ч на 100-метровой дистанции в двух направлениях, сообщает European Security and Defence.

Как подтвердили результат

По данным издания, рекорд на месте проверили независимые эксперты. Они оценили данные GPS о скорости и сверили их с журналами полета, сохраненными в бортовом регистраторе дрона.

Предыдущую попытку команда подразделения N3XT предприняла в октябре 2026 года во время многодоменных учений Forward Edge 26. Тогда Apex Recordhunter достиг 777 км/ч в одном направлении, а пиковая скорость составила 795 км/ч. Последующий официальный результат в двустороннем полете — 727 км/ч — компания связывает с продолжением разработки, испытаниями и оптимизацией системы.

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Демонстратор для перехвата дронов

Apex Recordhunter разработало подразделение N3XT, занимающееся экспериментальными технологиями и передовыми инженерными решениями. Компания позиционирует аппарат как высокоскоростной технологический демонстратор для систем противодействия беспилотникам. По данным Quantum Systems, наработки проекта уже использовали при разработке системы Skyron Counter-UAS и планируют применять для будущих высокоскоростных перехватчиков, в частности в силовых установках, управлении энергией и интеграции систем.

Сооснователь и согенеральный директор Quantum Systems Флориан Зайбель заявил, что компания разрабатывает такие решения в ответ на более быстрые и маневренные воздушные угрозы, в том числе российские реактивные дроны Geran-4 и Geran-5. Для создания Apex Recordhunter Quantum Systems привлекла партнеров EOS, Liebherr, Mejzlik и Hargrave Technologies: они поставляли аддитивно изготовленные детали, высокопроизводительную батарею, пропеллеры и электронные регуляторы скорости.

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