Федеральное министерство экономики Германии направило другим министерствам на согласование проект новых максимальных цен на топливо. Ограничения планируют ввести с января после окончания действия скидки на топливо в конце года, сообщает Tagesschau.

Как будет работать ограничение

Проект предусматривает общенациональную предельную цену на бензин Super E5, E10 и дизельное топливо на общественных автозаправочных станциях. В рабочие дни ее будет рассчитывать по определенным формулам подразделение мониторинга рынка при Федеральном картельном ведомстве.

Одним из параметров для расчета должны стать оптовые цены за предыдущие дни в самом дорогом из 11 регионов размещения топливных хранилищ. Первоначально механизм предлагают применять до 31 марта, однако его действие могут продлить.

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Штрафы и возможные изменения

Превышение установленного предела будет считаться административным правонарушением. Операторам АЗС может грозить штраф до 100 тысяч евро, а компаниям, устанавливающим цены продажи, — до 500 тысяч евро.

Автозаправки на автобанах планируют исключить из-под действия ограничения. Федеральным землям также могут разрешить устанавливать другие максимальные цены. В Министерстве экономики подчеркивают, что новый механизм не является очередной скидкой на топливо: слишком низкие цены могут сделать импорт и поставки топлива нерентабельными.

Министерства, возглавляемые представителями СДПГ, могут настаивать на изменениях в проекте. В частности, они могут предложить ориентироваться на среднюю, а не самую высокую цену среди регионов размещения топливных хранилищ. Кабинет министров Германии может рассмотреть документ в среду.

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