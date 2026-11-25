В Германии хакеры получили доступ к персональным данным клиентов интернет-магазина обувной сети Deichmann. Как сообщает Der Spiegel, компания заявила, что прекратила несанкционированный доступ и закрыла уязвимость, которой воспользовались злоумышленники.

Какие данные могли попасть к хакерам

По данным Deichmann, инцидент мог затронуть имена, адреса, электронные адреса и номера телефонов клиентов, а также выбранный ими способ оплаты при покупке. В то же время данные для входа в учетные записи, пароли и платежные данные, по утверждению ритейлера, похищены не были.

Компания планирует уведомить по электронной почте клиентов, которых инцидент потенциально затронул. Deichmann также проинформировала компетентные органы и подала заявление в правоохранительные органы.

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Предупреждение о фишинге

Ритейлер сообщил, что пока не имеет признаков злоупотребления полученными данными, однако призвал клиентов быть внимательными к фишинговым сообщениям. Злоумышленники могут выдавать себя за Deichmann в письмах, телефонных звонках или обычной почте и использовать реальные данные о заказах, чтобы вызвать доверие.

В компании подчеркнули, что не запрашивают пароли или платежные данные по электронной почте, телефону или SMS. Обстоятельства кибератаки Deichmann не раскрыла; компания выясняет детали инцидента вместе с внешними экспертами по безопасности.

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