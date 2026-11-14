В Германии парламентская группа Христианско-социального союза (ХСС) предлагает увеличить ежемесячное сокращение пенсионных выплат для людей, досрочно выходящих на пенсию по программе для застрахованных с длительным страховым стажем. Инициативу озвучил глава земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Хоффманн, сообщает Der Spiegel.

Предложение ХСС

По словам Хоффманна, сокращения должны вырасти с нынешних 0,3% до 0,4% за каждый месяц досрочного выхода на пенсию. Он назвал такое решение давно назревшим. Политик отметил, что ранее обсуждалось повышение до 0,5%, однако, по его словам, юридически оформленным вариантом станет ставка 0,4%.

Программа для застрахованных с длительным страховым стажем доступна тем, кто уплачивал взносы в пенсионную систему не менее 35 лет. Она позволяет выйти на пенсию с 63 лет, но предусматривает пожизненное сокращение выплат. В настоящее время выход на пенсию на год раньше установленного возраста означает уменьшение пенсии на 3,6%.

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Сокращение федеральных дотаций

Хоффманн предлагает ввести новые правила таким образом, чтобы они повлияли на бюджет 2027 года. По его словам, Министерство труда Германии должно предложить график изменений. Правительственная пенсионная комиссия ранее обсуждала возможность увеличения сокращений, однако не включила этот шаг в свои рекомендации.

Инициатива связана с намерением федерального правительства в 2027 году сократить дотации пенсионному страхованию на 3 млрд евро вместо ранее запланированного сокращения на 1 млрд евро. Хоффманн заявил, что более высокие сокращения выплат частично компенсируют это уменьшение и позволят не повышать взносы в пенсионную систему сверх уже прогнозируемого уровня.

Изменения не коснутся пенсии для лиц с особенно длительным страховым стажем — не менее 45 лет. Участники этой программы могут сейчас выйти на пенсию без сокращения выплат на срок до двух лет раньше установленного пенсионного возраста. В 2025 году досрочная пенсия для людей со стажем от 35 лет составила 25,7% всех вновь назначенных пенсий в Германии.

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