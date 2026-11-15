В Германии могут сохранить выплаты для малых солнечных установок мощностью до 25 киловатт за электроэнергию, отпущенную в общую электросеть. По данным Der Spiegel, об экспертной договоренности в рамках коалиционных переговоров между Социал-демократической партией Германии и партиями Союза сообщила энергетический спикер парламентской фракции СДПГ Нина Шеер.

Поддержку планировали сократить

В конце июля министр экономики Германии Катарина Райхе представила проект реформы Закона о возобновляемых источниках энергии. Он предусматривал, что новые установки с установленной мощностью менее 25 киловатт, в том числе малые крышные фотоэлектрические системы, с 2027 года не будут получать постоянную поддержку.

На переходный трехлетний период предлагалось ввести более низкие выплаты. После этого домохозяйства должны были бы продавать произведенную электроэнергию на бирже.

Выплата за отпуск электроэнергии обеспечивает владельцам установок возобновляемой энергетики фиксированный доход за электричество, поданное в общую сеть. Этот механизм критикуют, поскольку при низких рыночных ценах разницу покрывает федеральный бюджет. Сторонники отмены поддержки считают, что новые крышные установки могут окупаться благодаря значительному собственному потреблению электроэнергии.

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Окончательного соглашения нет

Заместитель председателя фракции СДПГ Арманд Цорн заявил, что энергетические эксперты его партии и Союза достигли экспертной договоренности об обновлении закона. По его словам, вместе с заместителем председателя фракции Союза Зеппом Мюллером он стремится завершить переговоры по всем энергетическим законопроектам в ближайшие недели, чтобы успеть к заседанию Бундесрата 18 декабря 2026 года.

В то же время Мюллер подчеркнул, что договоренности в отдельных сферах будут действовать только при условии согласования полного энергетического пакета. Разногласия, в частности, касаются правил подключения новых солнечных и ветровых установок к сети.

Райхе также предлагает ограничить компенсации для новых ветровых и солнечных установок, если их временно отключают из-за угрозы перегрузки сети. СДПГ, в свою очередь, поддерживает ограничение максимально допустимой мощности отпуска электроэнергии на уровне ниже пиковой мощности установки, чтобы уменьшить потребность в расширении сетей.

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