В Германии в 2025 году на одного педиатра, оказывавшего амбулаторную помощь, в среднем приходилось 1603 ребенка и подростка в возрасте до 18 лет. Десять лет назад этот показатель составлял 1876 несовершеннолетних на одного врача, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии.

Число врачей выросло

По данным ведомства, среднее количество детей и подростков на одного амбулаторного педиатра сократилось, поскольку за десять лет число таких специалистов выросло на 22%. В 2025 году в Германии насчитывалось примерно 8700 педиатров, работавших в амбулаторной сфере.

Еще около 7400 педиатров работали в стационарах, а их число за десятилетие увеличилось на 26%. Почти две трети медиков, оказывавших амбулаторную помощь, в 2025 году были женщинами.

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Региональные различия и кадровый состав

Показатели существенно различались между федеральными землями. В Сааре на одного амбулаторного педиатра в среднем приходилось 2045 детей и подростков, тогда как в Бремене — 1305.

Статистики отметили, что большее число врачей не обязательно означает пропорциональный рост возможностей для лечения. На это могут влиять, в частности, более высокий уровень рабочей нагрузки в детской и подростковой медицине или структурные изменения. В конце 2025 года 30% амбулаторных педиатров были не моложе 60 лет.

Число детей и подростков в Германии также выросло: примерно с 13,3 млн в 2015 году до около 13,9 млн в конце 2025 года. В то же время количество коек в специализированных детских отделениях в период с 2018 по 2025 год сократилось на 3%, а 11% коек в детской медицине составляли реанимационные. На расчеты по медицинскому страхованию приходилось 80% доходов педиатрических практик.

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