В Германии вступили в силу новые правила ЕС по потребительским кредитам, призванные усилить защиту клиентов от чрезмерной задолженности. Кредиторы, в частности в схемах «купи сейчас, заплати позже», при рассрочке и финансировании под 0%, должны тщательнее оценивать, сможет ли человек вернуть средства. Об этом сообщает Tagesschau.

Проверки для небольших сумм

Новые требования предусматривают, что кредиторы должны подробнее раскрывать стоимость кредита, срок кредитования и условия платежей. По словам представителя объединения консультационных служб для должников Романа Шлага, более половины всех выдаваемых сегодня кредитов составляют микрокредиты до 200 евро от таких сервисов, как Klarna или PayPal.

Согласно исследованию Федерального органа финансового надзора Германии, каждый седьмой пользователь из-за большого количества онлайн-покупок хотя бы раз забывал о неоплаченных счетах или платежах в рассрочку. Каждый четвертый уже платил дополнительные сборы, пропустив срок оплаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры для заемщиков

Если прогноз кредитора о способности клиента платить не оправдается и у него возникнут финансовые трудности, кредитор должен предложить подходящие меры — например, отсрочку, продление срока или скорректированные платежи. Альтернативой может быть рекомендация обратиться в службу консультирования должников.

Член правления Федерации центров защиты прав потребителей Рамона Поп назвала новые правила значительным успехом в защите потребителей. В то же время Немецкая ассоциация розничной торговли HDE заявила о значительной бюрократической нагрузке. Ее представитель Георг Грюнгoф считает, что расширение правил может вынудить продавцов отказаться от части популярных способов оплаты.

Проверки платежеспособности в онлайн-торговле в основном автоматизированы. Если алгоритм откажет покупателю в рассрочке, он сможет потребовать объяснения, а сотрудник компании должен будет повторно рассмотреть решение вручную. В службах консультирования должников ожидают роста спроса на услуги, где уже фиксируются многонедельные очереди на прием.

Читай нас в