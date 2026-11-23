В Германии нет комплексного кризисного плана на случай масштабного и длительного выхода спутников из строя, который может повлиять на навигацию, банковские операции, электросети, мобильную связь и поставки продовольствия. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на совместное расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что конкретного плана защиты на случай сбоя спутников нет. В то же время ведомство планирует подготовить для населения рекомендации по действиям в случае перебоев в работе космической инфраструктуры. Космический сектор уже отнесли к критической инфраструктуре, что предусматривает более строгие требования безопасности, в частности для спутниковых компаний.

Симуляция выявила проблемы со снабжением

В German Wargaming Center при Университете Бундесвера имени Гельмута Шмидта в Гамбурге смоделировали сценарий масштабного сбоя спутников на уровне района. В симуляции участвовали представители органов власти, бизнеса и служб гражданской защиты. За короткое время возникли трудности с обеспечением населения.

Руководитель проекта Филип Ян Шефер заявил, что при худшем сценарии возможны мародерство или беспорядки. По мнению специалистов центра, у муниципалитетов нет оперативно доступного плана, который определял бы приоритеты действий и необходимую помощь в случае длительной потери космических сервисов. Глава района Минден-Люббеке Али Доган отметил, что сейчас власти могут лишь косвенно опираться на существующие сценарии сбоев телекоммуникаций или масштабных перебоев с электроэнергией.

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Риски для военных и космическая стратегия

В случае массового выхода спутников из строя возможности Бундесвера будут существенно ограничены: отдельные системы вооружений будут работать хуже, а разведка, навигация и связь внутри войск и с союзниками будут затруднены. Командующий Космическим командованием Бундесвера Михаэль Траут заявил, что военные не смогут действовать столь же точно и быстро и будут испытывать больше трудностей с поиском целей.

Одним из элементов новой космической стратегии Германии является создание собственной сети из сотен спутников на низкой околоземной орбите для военной связи и разведки. По нынешним оценкам, проект может стоить около 10 млрд евро, однако пока он остается планом на будущее.

Отдельно издание сообщает, что в расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung есть признаки возможных планов Российской Федерации — государства-агрессора — запустить еще в этом году спутник с ядерным зарядом. По данным журналистов, некоторые страны НАТО недавно обменивались соответствующей информацией. Посольство РФ отвергло эти утверждения, назвав их безосновательными обвинениями и частью пропагандистской кампании.

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