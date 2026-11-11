В Германии обыскали жилье по делу Kollektiv Zwickau — Der Spiegel

В Германии полиция провела обыски в нескольких городах земель Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия в рамках расследования по делу Kollektiv Zwickau. По данным Der Spiegel, расследование касается 20 подозреваемых в возрасте от 18 до 36 лет.

Обыски в семи городах

Правоохранители обыскали жилье в Цвиккау, Глаухау, Митвайде, Шварценберге, Лейпциге, Мойзельвице и Галле-на-Заале. В ходе следственных действий были изъяты преимущественно технические устройства и пропагандистские материалы.

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Версия следствия

По данным Земельного уголовного управления Саксонии, 20 фигурантов подозревают в создании преступного объединения в леворадикальной среде. Следователи считают, что в 2022 году подозреваемые объединились в Цвиккау в политическую коммунистическую группу под названием Kollektiv Zwickau.

По версии правоохранителей, участники якобы договорились противодействовать ультраправым и человеконенавистническим структурам на региональном и общенациональном уровнях. Следствие предполагает, что для достижения этих целей они могли прибегать к преступлениям, в частности к причинению телесных повреждений и повреждению имущества. Расследование ведут прокуратура Дрездена и Полицейский центр противодействия терроризму и экстремизму Земельного уголовного управления Саксонии. На прошлой неделе в связи с этим делом также прошли многочисленные обыски в нескольких федеральных землях.

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