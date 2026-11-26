В Высшем земельном суде Дюссельдорфа в Германии 54-летний мужчина признал, что собирал информацию для Федеральной службы безопасности Российской Федерации — государства-агрессора. По данным Der Spiegel, обвиняемый, имеющий российское и украинское гражданство, передал заявление через адвоката. Он утверждает, что собирал данные под принуждением, однако не объяснил, кто и каким образом оказывал на него давление.

Объектом слежки был украинец

Мужчина собирал сведения о человеке в городе Аттендорн, в регионе Зауэрланд. По данным Генеральной прокуратуры, объектом слежки был мужчина, который, вероятно, работал на Вооруженные силы Украины. Он якобы готовил украинских беженцев в Польше к возвращению и участию в боевых действиях.

Представительница Генеральной прокуратуры заявила, что слежка, вероятно, была направлена на подготовку дальнейших разведывательных операций против этого человека в Германии.

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По делу изъяли три телефона

По версии обвинения, мужчина передавал сведения российской спецслужбе как минимум с ноября 2025 года и до задержания 27 марта 2026 года. У него изъяли три мобильных телефона.

Суд назначил восемь заседаний по делу до января 2027 года. По обвинению в деятельности в пользу иностранной разведки мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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