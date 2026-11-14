В Германии пациентам с государственным медицинским страхованием, возможно, все чаще придется самостоятельно оплачивать приемы, если они хотят избежать длительного ожидания. Такой прогноз высказал глава Федерального объединения врачей больничных кас Андреас Гассен, сообщает Tagesschau.

Приемы вне страхового покрытия

По словам Гассена, из-за недавно принятых сокращений гонораров медицинские практики не смогут работать в привычном режиме. Он ожидает, что врачи будут предлагать приемы в частные часы, где оплачивается каждая запись.

Пациенты с государственным страхованием, которые выберут этот вариант, будут лечиться за пределами системы обязательного медицинского страхования как частные пациенты. Они будут самостоятельно покрывать расходы на такое лечение.

По мнению главы KBV, это способ профинансировать дополнительные случаи сверх установленного бюджета. Если бюджет практики будет исчерпан, пациентам, по его словам, может понадобиться ждать приема у желаемого врача до следующего квартала, когда станет доступен новый бюджет.

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Сокращения для специализированных практик

Программа экономии правительства Германии для системы обязательного медицинского страхования предусматривает значительные сокращения расходов. В KBV заявляют, что особенно от них пострадает амбулаторный сектор.

По оценке Гассена, сокращение гонораров на 3 млрд евро больше всего затронет отоларингологию, ортопедию, кардиологию, радиологию и ревматологию. Именно в этих специальностях, по его словам, будет меньше доступных приемов.

Гассен также заявил, что отдельные группы специалистов частично теряют 25% оборота, и назвал это угрозой для существования практик. Он выразил готовность обсудить с больничными кассами квоты на срочные с медицинской точки зрения приемы.

В то же время глава KBV подчеркнул: если практики должны гарантировать свободные записи, кассы должны гарантировать оплату независимо от того, придет ли пациент на прием.

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