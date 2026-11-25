В Германии партии правительственной коалиции — Союз и Социал-демократическая партия Германии — взаимно блокируют решения о снижении подоходного налога и реформах трудового законодательства. Об этом сообщает Der Spiegel.

Налоговые послабления

Издание пишет, что работникам планировали облегчить налоговую нагрузку за счет изменений в подоходном налоге. Однако Союз не готов поддержать такие изменения, пока социал-демократы отказываются от реформ в трудовом праве.

Спор идет между партиями так называемой черно-красной коалиции канцлера Фридриха Мерца. Для продвижения налоговой инициативы Союз связывает свою поддержку с изменениями в трудовом законодательстве.

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Позиция СДПГ

Социал-демократы, в свою очередь, считают, что проблема возникла на уровне канцлера. В то же время в материале говорится именно о разногласиях по трудовым реформам и запланированному снижению подоходного налога.

На фото к публикации изображены канцлер Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза и вице-канцлер Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии Германии в Бундестаге. Der Spiegel опубликовал материал 25 ноября 2026 года.

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