В Германии крупные сети офтальмологических клиник могли систематически завышать пациентам стоимость специальных внутриглазных линз во время операций по лечению катаракты. По данным Tagesschau, офтальмологи могли получить от пациентов лишние сотни миллионов евро за несколько лет.

Более тысячи пациентов обратились в NDR после предыдущего репортажа о доплатах за специальные линзы. Журналисты в течение нескольких месяцев анализировали присланные сметы, договоры и счета и передали часть анонимизированных документов экспертам.

Юрист по медицинскому праву Андреас Шпикхофф из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, ознакомившийся с анонимизированными документами, заявил, что в ряде случаев были превышены допустимые пределы. В частности, он раскритиковал выставление пациентам недопустимых паушальных сумм без подробного перечня медицинских услуг.

Доплаты за линзы и обследования

Один из пациентов, Детлеф Юрцок, заплатил доплату в размере 799 евро за линзу, которая должна была корректировать астигматизм. После его запроса клиника предоставила детализацию: сама линза стоила всего на 71,90 евро дороже стандартной, которую оплачивает больничная касса. Остальную сумму составили более 20 позиций якобы необходимых предварительных обследований, причем некоторые из них были указаны дважды. Клиника не предоставила NDR содержательного ответа на вопросы по этому случаю.

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Офтальмолог Ян Тоде из Высшей медицинской школы Ганновера, также изучивший часть анонимизированных счетов, считает многие указанные обследования излишними. По его словам, некоторые процедуры оплачивались дважды, хотя их можно выставлять только один раз для обоих глаз, а стандартные исследования в некоторых случаях указывались по существенно завышенной цене.

По данным расследования, некоторые крупные сети требовали более 500 евро за определенные линзы, которые должны полностью оплачиваться больничными кассами. За другие специальные линзы пациентам могли выставлять счета более чем на 2 тысячи евро, хотя стоимость самих линз была значительно ниже.

Вопросы к лазерным процедурам

Пациентам также предлагали лазерные процедуры стоимостью преимущественно от 1,2 до 1,6 тысячи евро. Юрцок заплатил за такую процедуру 1350 евро. Ян Тоде отметил, что крупный анализ исследований не выявил преимуществ лазерного метода по сравнению с обычной операцией по лечению катаракты.

В конце октября Федеральное ведомство социального обеспечения Германии призвало больничные кассы лучше информировать застрахованных о линзах, за которые не нужно доплачивать. Шпикхофф заявил, что видит в отдельных счетах признаки возможного мошенничества с оплатой услуг, если медицински ненужные процедуры выставляются систематически. Крупнейшая офтальмологическая сеть страны Sanoptis, упомянутая в расследовании, не предоставила содержательных ответов на запросы журналистов.

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