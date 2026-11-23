Полиция в нескольких городах Германии сообщила о многочисленных угрозах взрывов в школах. Правоохранители проверяют эти сообщения, однако пока не имеют оснований считать их достоверными.

Проверка сообщений

Одними из первых о ситуации в понедельник сообщили полиция Эрфурта и Фрайбурга. Речь идет о серии электронных писем с угрозами, направленных против учебных заведений в разных частях страны. Как сообщает Deutsche Welle, предварительно полиция рассматривает эти угрозы как вероятные фальшивки.

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Похожие случаи в Дании

Подобные сообщения о вероятно ложных угрозах поступают также из Дании. Ранее в Европе уже фиксировали скоординированные угрозы взрывов во многих школах, которые впоследствии оказывались фальшивыми.

Нынешние сообщения появились на фоне других очевидных попыток вызвать нарушения в Европе в последние недели. Среди них — угрозы взрывов коммерческим авиалайнерам и взломы систем охлаждения в супермаркетах, которые могли быть направлены на массовую порчу продуктов.

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