В Германии подготовили законопроект, который должен более чётко квалифицировать фемициды как убийство. Документ предлагает прямо назвать «гендерно обусловленные или иные человеконенавистнические мотивы» среди признаков убийства, сообщает Tagesschau.

Инициативу продвигает федеральный министр юстиции Германии Штефани Хубиг. Изменения, в частности, будут касаться случаев, когда мужчина убивает женщину из-за её намерения прекратить отношения или из-за неприятия её права самостоятельно определять свою жизнь.

Мотивы контроля и владения

По словам Хубиг, почти каждый день в Германии мужчина убивает или пытается убить свою партнёршу либо бывшую партнёршу. Такие преступления уже могут квалифицироваться как убийство, если будет доказано наличие низменных мотивов, однако это происходит не во всех случаях.

Предлагаемое изменение должно обеспечить юридически надёжный и надлежащий учёт мотивов убийства, основанных на патриархальном стремлении к контролю и владению. Хубиг заявила, что убийство женщины из-за её желания прекратить отношения должно наказываться как убийство. Она отметила, что некоторые такие случаи до сих пор не оцениваются именно так.

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Отдельный состав преступления не планируется

Министр одновременно выступила против введения отдельного состава преступления «фемицид». По её мнению, он не имеет преимуществ перед предложенными изменениями, но будет иметь значительно больше недостатков. Законопроект находится на этапе внутреннего согласования в правительстве.

В немецком уголовном праве убийством считается умышленное лишение жизни при наличии определённых законом признаков, в том числе низменных мотивов; за него предусмотрено обязательное пожизненное лишение свободы. Суды оценивают мотивы отдельно в каждом деле. Убийства из-за собственнического отношения или стремления наказать женщину уже часто признаются убийствами.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, в 2024 году в стране были убиты 308 женщин. В контексте домашнего насилия смертельные травмы получили 191 женщина и девочка: в 132 случаях речь шла о насилии со стороны партнёра, ещё в 59 — о внутрисемейном насилии.

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