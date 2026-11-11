В Германии Министерство по делам семьи подготовило законопроект, который может ограничить право на государственный аванс на содержание детей в случае неуплаты алиментов. Как сообщает Der Spiegel, документ уже передали на внутриполитическое согласование в правительстве.

Порог налогооблагаемого дохода

Федеральный министр по делам семьи Карин Приен заявила в Бундестаге, что для родителя, который самостоятельно воспитывает одного ребенка, предлагается установить предел в 40 тысяч евро годового налогооблагаемого дохода. За каждого следующего ребенка этот порог должен увеличиваться на 10 тысяч евро.

По словам министра, для семьи с одним ребенком нижняя граница соответствует примерно 4,5 тысячи евро валового месячного заработка. Инициатива еще не принята: она может быть изменена в ходе рассмотрения правительством и последующих дебатов в Бундестаге.

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Возврат средств от должников

Государственный аванс на содержание детей выплачивается в случаях, когда один из родителей не выполняет алиментные обязательства. В 2024 году федеральное правительство и земли Германии потратили на эти выплаты около 3,2 млрд евро. Властям удалось вернуть от обязанных платить алименты лишь около 17% средств.

Союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении договорились усилить давление на должников по алиментам. Среди возможных санкций упоминается, в частности, лишение водительских прав, чтобы увеличить долю средств, которые государство возвращает от таких плательщиков.

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