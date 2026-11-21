В Германии Министерство экономики планирует не распространять будущее ограничение цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочные станции, расположенные непосредственно на автобанах. В то же время АЗС возле съездов с автобанов, известные как автодворы, должны подпадать под действие ценового ограничения.

Проект изменений еще согласовывается между федеральными ведомствами. Как сообщает Tagesschau, инициатива принадлежит министру экономики Катарине Райхе. По данным издания, ссылающегося на источники в министерстве, АЗС на автобанах имеют в среднем более высокие расходы из-за более дорогой аренды и круглосуточного режима работы.

Ценовое ограничение должно заработать в январе

Правительство Германии ранее снизило налоги на топливо из-за высоких цен на бензин и дизельное топливо. Эта мера будет действовать до конца года, а с января планируют ввести ценовое ограничение.

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Министерство экономики передало новый законопроект на первый этап внутреннего согласования с Ведомством федерального канцлера и Министерством финансов. Социал-демократическая партия Германии признала предыдущую версию документа непригодной, поскольку она предусматривала высокие барьеры для вступления ограничения в силу.

Срок действия и региональные исключения

Кабинет министров должен рассмотреть законопроект и связанное с ним постановление 2 декабря. Постановление будет определять порядок расчета максимальной стоимости бензина и дизельного топлива. Согласно решению коалиционного комитета, ценовое ограничение должно действовать 12 месяцев, тогда как срок действия постановления составит три месяца. Возможность его продления должна быть оценена до окончания этого срока.

В министерстве также заявили о необходимости гарантировать бесперебойные поставки топлива. Федеральным землям Германии планируют разрешить отступать от общенационального ограничения, если расходы на закупку или транспортировку бензина и дизельного топлива будут отличаться.

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