В Германии начинается судебный процесс над Петером Фицеком, которому, по данным Der Spiegel, вменяют незаконную банковскую деятельность, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Обвинения в финансовых правонарушениях

Дело касается обвинений стороны обвинения в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Эти обвинения являются предметом судебного разбирательства.

Самопровозглашенный король

Фицека в материале называют «рейхсбюргером». Он называет себя королем и считает, что находится в монархии, правителем которой является он сам.

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В Der Spiegel также отмечают, что «король Петер» презирает Федеративную Республику Германия. В рамках процесса он должен ответить на обвинения стороны обвинения.

На странице также размещены ссылки на предыдущие видеоматериалы SPIEGEL TV о Фицеке и «Königreich Deutschland». Среди них есть видео о полицейском рейде.

Материал SPIEGEL TV вышел 12 ноября 2026 года. Его авторами указаны Henrik Neumann и Noah Cordes.

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