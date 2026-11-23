В Германии около 23 тысяч работников металлургической и электротехнической промышленности в Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге — Передней Померании начали 24-часовую предупредительную забастовку. Акцию организовал профсоюз IG Metall на фоне безрезультатных тарифных переговоров, сообщает Tagesschau.

Остановка производства в Гамбурге

На заводе Mercedes-Benz в Гамбурге конвейеры остановились еще в воскресенье в 22:00. По словам представителя IG Metall, предприятие полностью закрыто, а на его территории находятся только сотрудники службы безопасности.

Три раунда переговоров для более чем 130 тысяч работников отрасли на севере Германии завершились безрезультатно. Дату следующей встречи стороны еще не определили. В пятницу в этом регионе бастовали примерно 12,3 тысячи работников. Работодатели назвали запланированные акции безответственными и непропорциональными.

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Требования профсоюза и предложение работодателей

IG Metall требует повысить зарплату на 5% по соглашению сроком на один год. Объединение работодателей Gesamtmetall предлагает единовременную выплату, которую при определенных условиях могут приостановить, а также повышение оплаты на 1,3% с июля 2028 года. Работодатели предлагают установить срок действия соглашения в 26 месяцев.

Забастовки на севере являются частью общенациональной кампании. По данным IG Metall, в пятницу работу в Германии прекратили более 150 тысяч работников примерно ста компаний, в том числе около 70 тысяч — в Баварии. Новые остановки работы также ожидаются в Берлине и Бранденбурге. Профсоюз впервые за восемь лет проводит 24-часовые предупредительные забастовки и выплачивает своим членам пособие по забастовке.

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