В Германии ежедневно фиксируют около 150 сексуальных преступлений против женщин, а в среднем каждые два дня погибает одна женщина. Такие показатели преступлений против женщин приводит Der Spiegel в материале о насилии в отношении женщин.

Рост преступлений на почве ненависти

По данным издания, в течение прошлого года число преступлений на почве ненависти, направленных против женщин, резко выросло. Der Spiegel сообщает, что этот вывод основан на актуальных статистических данных.

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В подписи к иллюстрации издание отмечает, что мужчины составляют до 99% лиц, совершающих насилие против женщин. Der Spiegel приводит этот показатель в контексте материала о преступлениях против женщин.

Интернет как место совершения преступлений

Der Spiegel также обращает внимание на интернет как на место совершения преступлений. По сообщению издания, это создаёт трудности для органов уголовного преследования. В материале эта проблема рассматривается в контексте ненависти и травли женщин в сети.

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