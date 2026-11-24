В Германии Генеральная прокуратура Дрездена предъявила обвинения пяти мужчинам и одной женщине по делу группировки вокруг Генриха XIII принца Ройсса. Им вменяют членство в террористическом объединении или его поддержку, сообщает Der Spiegel.

Обвинения шестерым фигурантам

По данным Генеральной прокуратуры Дрездена, трое обвиняемых могли выполнять административные задачи в военном крыле объединения. Еще двое мужчин, по версии следствия, как члены группировки участвовали в создании и управлении так называемыми ротами территориальной обороны.

Шестую обвиняемую считают вероятной сторонницей группировки. Высший земельный суд Дрездена должен решить, принимать ли обвинительное заключение к рассмотрению и открывать ли основное судебное производство.

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Предполагаемые планы переворота

Группу, связанную с движением рейхсбюргеров, подозревают в подготовке насильственного свержения власти в Германии. По данным Der Spiegel, ее участники якобы были готовы сознательно допустить гибель людей. Дела в отношении других предполагаемых участников группировки уже рассматриваются во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Штутгарте.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, членов группы объединяло глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного порядка. Следствие считает, что они планировали ликвидировать государственные институты и должности на уровне земель, округов и общин. Для этого группировка, по данным прокуратуры, начала создавать так называемые роты территориальной обороны.

Среди предполагаемых планов было нападение на Бундестаг и задержание депутатов. После этого сеть якобы должна была сформировать переходное правительство для заключения мирного договора с государствами-победителями во Второй мировой войне. Генриха XIII принца Ройсса, по данным следствия, предполагалось назначить на роль временного главы государства.

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