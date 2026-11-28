Социальные суды Германии сообщают о резком росте числа исков и жалоб, часть которых, по оценкам судей, заявители создают с помощью искусственного интеллекта. Как пишет Deutsche Welle, такие документы нередко чрезмерно объёмны, содержат ошибки и ссылки на судебную практику, которая может не относиться к делу или быть выдумана ИИ.

Судья Маркус Хау, представитель Земельного социального суда Берлина-Бранденбурга, заявил, что в этом году суд рассматривает на 28% больше дел, чем в 2025 году. По его мнению, ИИ является одним из факторов такого роста, однако он также упомянул ужесточение федеральным правительством санкций в системе пособий по безработице.

Жалобы на сотни страниц

Чаще всего граждане самостоятельно обжалуют санкции или сокращение выплат по безработице, требования вернуть социальную помощь, а также другие решения органов власти или резкое повышение взносов на медицинское страхование. В социальных судах Германии для подачи таких жалоб наличие адвоката не обязательно.

По данным Legal Tribune Online, в Северном Рейне-Вестфалии число срочных производств в восьми социальных судах выросло примерно с 1400 в первом квартале 2025 года до 3600 за аналогичный период 2026 года. Председатель Социального суда в Потсдаме Фридрих-Йоханнес граф фон Пфайль рассказал об одной жалобе объёмом 800 страниц.

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Судьи обязаны изучать весь представленный материал. По словам фон Пфайля, суды не могут просто применять собственные ИИ-инструменты для краткого анализа таких документов, поскольку доступные системы не являются внутренними, а дела часто содержат конфиденциальные медицинские данные.

Предложение ввести сбор

Министры юстиции федерального и земельного уровней договорились создать рабочую группу для изучения проблемы. Часть консервативных министров предлагает ввести плату за подачу срочных жалоб. Министр юстиции земли Гессен Кристиан Хайнц предложил рассмотреть сбор в размере 15 евро, а также возможность взыскания судебных издержек по искам с низкими шансами на успех или тем, которые злоупотребляют процедурой.

Социальная ассоциация VdK выступила против таких идей, подчеркнув необходимость сохранить доступ уязвимых людей к судам без страха перед расходами. Её представитель Хольгер Ланге предложил вместо этого усовершенствовать цифровую подачу жалоб: создать понятные онлайн-формы с вопросами и установить ограничения на объём документов. Он также отметил, что использование ИИ само по себе не делает жалобу недействительной.

Согласно материалу, количество нерассмотренных дел в социальных судах ранее сокращалось: с более чем 445 тысяч в конце 2017 года до 325 тысяч в конце 2024 года.

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