Исследователи Института мультидисциплинарных наук Макса Планка в Гёттингене, Германия, создали белковую систему, которая восстановила нормальные связи между хромосомами в стареющих яйцеклетках мышей. Работа опубликована в журнале Science, сообщает STAT News.

Молекулярный клей для хромосом

Когда хромосомы не расходятся должным образом, возникают генетические ошибки, известные как анеуплоидия. Одним из основных факторов этого процесса является утрата белкового комплекса когезина, который действует как молекулярный клей и удерживает хромосомы вместе.

Учёные сконструировали систему, способную восстанавливать нормальные связи между хромосомами в яйцеклетках стареющих мышей. На изображении, опубликованном вместе с исследованием, инженерный белковый комплекс назван TALhesin: он соединяет сестринские хроматиды.

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Перспектива для ЭКО

Анеуплоидия является ведущей причиной возрастного бесплодия, неудачных циклов экстракорпорального оплодотворения и выкидышей. Её частота существенно возрастает примерно в возрасте 40 лет. Согласно данным исследований, от 50% до 80% эмбрионов у женщин в возрасте 40 лет имеют хромосомные аномалии.

Биолог Университета Джонса Хопкинса Раджив Маккой, не участвовавший в работе, назвал результаты успешным доказательством концепции, однако отметил, что впереди ещё много работы. Исследование открывает возможность в будущем разработать подход, который уменьшал бы анеуплоидию в человеческих яйцеклетках, используемых для ЭКО.

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