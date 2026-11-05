В прибрежном поселении Фалльвард на северо-западе Германии исследователи обнаружили ДНК редкого штамма бактерии Mycobacterium leprae, вызывающей проказу, в останках мужчины V века. Как сообщает Live Science, этот вариант возбудителя ранее не находили в Центральной или Северной Европе.

Захоронение в дубовой лодке

Мужчину похоронили приблизительно между 425 и 450 годами нашей эры в дубовой лодке длиной более 4 метров, накрытой конструкцией, похожей на крышу. На момент смерти ему было около 50 лет. Могилу обнаружили во время раскопок, проводившихся еще в 1990-х годах.

Рядом с умершим археологи нашли небольшую шкатулку в форме водоплавающей птицы, украшенное кресло или трон из ольхи, бронзовый таз и кленовый табурет со сценой охоты и рунической надписью. В захоронении также находился позднеримский военный пояс. По мнению исследователей, эти предметы свидетельствуют о высоком статусе похороненного и его связях на значительных расстояниях.

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ДНК бактерии в зубе и кости стопы

Ученые исследовали геномы людей, похороненных в Фалльварде, где поселение, основанное в I веке до нашей эры, к V веку постепенно превратилось в кладбище. Всего там ранее обнаружили около 200 кремационных захоронений и 60 захоронений с телоположением.

ДНК M. leprae нашли в одном из зубов мужчины и в кости его стопы. Хорошо сохранившийся генетический материал позволил определить штамм бактерии. По оценке исследователей, он мог сформироваться в Египте между IV и II веками до нашей эры.

На скелете мужчины не было характерных для проказы поражений. Соавтор работы, биолог Альмут Небель, предположила, что болезнь могла протекать бессимптомно или на тот момент поражать только мягкие ткани. Генетический анализ также показал, что похороненный происходил из региона Дуная. Авторы исследования допускают, что он мог служить наемником в римской армии, а позднее поселиться между Эльбой и Везером, однако это лишь одна из возможных версий.

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