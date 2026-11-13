В Германии суды зарегистрировали в августе 2026 года 2067 заявлений о неплатежеспособности предприятий — на 4,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это самый высокий показатель за 13 лет, сообщает Tagesschau со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Destatis.

Отрасли с наибольшим числом неплатежеспособностей

С января по август число зарегистрированных корпоративных неплатежеспособностей в стране составило 17 252. Это на 6,6% больше, чем за тот же период 2025 года. Процедуры неплатежеспособности чаще всего фиксировали в транспортной отрасли и складской логистике, гостинично-ресторанном бизнесе и строительстве.

Немецкая торгово-промышленная палата DIHK прогнозирует около 26 тысяч корпоративных неплатежеспособностей по итогам 2026 года. Эксперт палаты по вопросам малого и среднего бизнеса Марк Эверс заявил, что это означало бы в среднем более 70 неплатежеспособностей ежедневно и самый высокий годовой уровень с 2012 года. По его словам, финансовые резервы многих компаний исчерпаны, а высокое давление расходов ограничивает возможности для инвестиций и роста.

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В то же время глава ассоциации управляющих по делам о неплатежеспособности VID Кристоф Ниринг не считает ситуацию масштабной волной банкротств. Он отметил, что отдельные крупные неплатежеспособности, в частности Varta и Galeria, могут влиять на статистику.

Выросло и число новых предприятий

В то же время Destatis зафиксировало рост числа новых предприятий. С января по сентябрь в Германии создали около 103 700 более крупных компаний, организационно-правовая форма и количество работников которых свидетельствуют о более значимом экономическом значении. Это на 4,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Эверс отметил, что рост числа основателей бизнеса не обязательно означает усиление предпринимательской активности: часть людей ищет профессиональную альтернативу из-за менее определенных перспектив на рынке труда. В то же время он видит возможности для новых компаний, в частности в сфере искусственного интеллекта.

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