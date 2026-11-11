Коалиция в Германии во время бюджетных переговоров договорилась перенести введение налога на сильно подслащенные напитки на начало 2028 года. В то же время найти финансирование для снижения налога на электроэнергию для всех потребителей не удалось, сообщает Tagesschau со ссылкой на студию ARD в Берлине.

Три ступени налогообложения

По данным издания, новый налог на сладкие напитки планируют ввести на несколько месяцев позже, чем предусматривал последний план. Его должны взимать в три, а не в два этапа в зависимости от содержания сахара в напитке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Коалиция также планирует пока не вводить налог на пластик, который ранее обсуждался во время бюджетных консультаций.

Социальные меры

По информации агентства dpa, ранее запланированные сокращения в социальной сфере также должны отменить. В частности, это касается немедленной доплаты на детей для людей с низкими доходами.

Читай нас в