В Германии отложили налог на сладкие напитки до 2028 года — Tagesschau
Коалиция в Германии во время бюджетных переговоров договорилась перенести введение налога на сильно подслащенные напитки на начало 2028 года. В то же время найти финансирование для снижения налога на электроэнергию для всех потребителей не удалось, сообщает Tagesschau со ссылкой на студию ARD в Берлине.
Три ступени налогообложения
По данным издания, новый налог на сладкие напитки планируют ввести на несколько месяцев позже, чем предусматривал последний план. Его должны взимать в три, а не в два этапа в зависимости от содержания сахара в напитке.
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Коалиция также планирует пока не вводить налог на пластик, который ранее обсуждался во время бюджетных консультаций.
Социальные меры
По информации агентства dpa, ранее запланированные сокращения в социальной сфере также должны отменить. В частности, это касается немедленной доплаты на детей для людей с низкими доходами.