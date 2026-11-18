Немецкая компания Aerodata 14 ноября 2026 года впервые подняла в воздух прототип самолёта наблюдения AeroForce X. Испытательный полёт состоялся из аэропорта Штраусберг в федеральной земле Бранденбург, сообщает AeroTime.

Первый этап лётных испытаний

Во время первого полёта на борту находился пилот, хотя AeroForce X разрабатывают для беспилотной эксплуатации. Перед первым полётом без пилота компания планирует провести дополнительные пилотируемые вылеты и протестировать автопилот.

По данным Aerodata, во время дебютного полёта проверяли управляемость, устойчивость и работу ключевых систем самолёта. Компания заявила, что все поставленные для испытания цели были выполнены.

Генеральный директор Aerodata Несет Тюкенмез отметил, что компания впервые в своей истории совершила полёт на собственной авиационной платформе.

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Характеристики и назначение

AeroForce X разрабатывают как беспилотную систему средней высоты с большой продолжительностью полёта для военных заказчиков и заказчиков в сфере безопасности. Размах крыла аппарата составляет 26 метров. Компания рассчитывает, что он сможет находиться в воздухе до 40 часов и нести до 1,3 тонны полезной нагрузки.

Модульная конструкция должна позволить устанавливать различное разведывательное оборудование. Среди предусмотренных задач — длительное наблюдение за критически важной морской инфраструктурой. В Aerodata также планируют эксплуатировать AeroForce X вместе с пилотируемыми самолётами наблюдения.

Компания из Брауншвейга, которая более 40 лет разрабатывает авиационные и разведывательные системы, представила прототип в Штраусберге 19 августа 2026 года. Проект AeroForce X впервые анонсировали в ноябре 2025 года.

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