В Германии коалиция решила снизить налог на электроэнергию и с 2027 года ввести временный верхний предел цен на топливо, сообщает Der Spiegel. Издание рассматривает эти решения как облегчение для потребителей на фоне высокой стоимости энергии.

Налог на электроэнергию

Снижение налога на электроэнергию является одним из решений коалиции в отношении расходов на энергию. Оно должно касаться потребителей, которые оплачивают электроэнергию. Эта мера в материале названа частью новых энергетических послаблений.

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Предел цен на топливо

Другое решение предусматривает предел цен на топливо, который будет действовать с 2027 года. Ограничение будет иметь временный характер. Таким образом, запланированные меры охватывают два направления: расходы на электроэнергию и цены на топливо.

В материале также поставлен вопрос о том, что эти решения будут означать для потребителей и насколько справедливым будет распределение энергетических послаблений. Der Spiegel опубликовал материал 18 ноября 2026 года; его авторами указаны Маркус Беккер, Бенедикт Мюллер-Арнольд, Штефан Шульц и Геральд Трауфеттер.

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