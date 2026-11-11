В Германии с 1 января по 31 октября 2026 года в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества поступило 16 869 заявлений об отказе от военной службы по убеждениям совести. Число таких обращений росло после вступления в силу в январе закона о модернизации военной службы, сообщает Tagesschau.

Рост количества заявлений

Только в октябре ведомство получило почти 1 900 новых заявлений. В конце июня оно сообщало о 5 862 обращениях, а по состоянию на 30 сентября их число достигло 14 977. Таким образом, с лета показатель почти утроился.

Для сравнения, в 2025 году ведомство зарегистрировало 3 879 заявлений об отказе от военной службы, а в 2024 году — 2 249. За десять месяцев 2026 года количество обращений уже значительно превысило годовые показатели двух предыдущих лет.

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Добровольная служба и обязательное обследование

Военная служба в Германии остается добровольной. В то же время новый закон предусматривает обязательное военное обследование для мужчин в возрасте от 18 лет. Правительство Германии объясняло необходимость закона изменением ситуации с безопасностью в Европе.

Эксперты связывают увеличение количества заявлений с напряженной ситуацией в сфере безопасности и российской угрозой. Наблюдатели также указывают на возможное влияние сообщений о сексуализированном ненадлежащем поведении в Бундесвере. В среду в Германии должны представить исследование скрытых случаев, связанных с этой проблемой.

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