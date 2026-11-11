В Германии полиция зарегистрировала 6548 антисемитских преступлений в 2025 году — против 6236 в 2024-м и 2641 в 2022-м. Об этом говорилось во время встречи представителей еврейских общин и политиков в Кракове и бывшем нацистском лагере Аушвиц в Польше, сообщает Deutsche Welle.

Данные Франции и Германии

Французские власти в 2025 году зафиксировали 1320 антисемитских инцидентов. Это меньше, чем в 2024 году, однако примерно втрое больше показателя 2022 года.

Как отмечает издание, органы власти и мониторинговые организации в Европе сообщали о существенном росте числа антисемитских инцидентов после 7 октября 2023 года.

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Глава Межпровинциального раввината Нидерландов Эллен ван Прааг заявила, что после нападения, которое возглавил ХАМАС, атмосфера в стране резко изменилась. По ее словам, евреев в Нидерландах считают ответственными за действия Израиля, а постоянные меры безопасности ограничивают повседневную жизнь еврейских общин.

Почтение памяти жертв Аушвица

Делегация Европейской еврейской ассоциации посетила Краков и Аушвиц 9–10 ноября — в годовщину Ноябрьских погромов 1938 года. Тогда нацисты поджигали синагоги, громили еврейские предприятия и жилища, убивали евреев и депортировали около 30 тысяч еврейских мужчин в концентрационные лагеря.

87-летняя Регина Слушны, пережившая Холокост, присоединилась к визиту в мемориал Биркенау. Нацисты убили в комплексе Аушвиц около 1,1 миллиона человек, в том числе примерно миллион евреев; большинство из них — в Биркенау. Слушны более 40 лет рассказывает школьникам о своем опыте, чтобы сохранять память о Холокосте.

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