В Германии федеральная прокуратура утром в четверг задержала двух мужчин, которых подозревают в членстве в террористической группе. Об этом сообщил Der Spiegel. По данным издания, группа могла готовить нападение на синагогу в Кёльне.

Версия следствия

По информации Der Spiegel, эта группа собирала средства для нападений. Она также вербовала людей, которые могли быть исполнителями покушений. В заголовке материала издание характеризует предполагаемых участников группы как исламистов.

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Следствие связывает с этой группой обоих задержанных. Der Spiegel представляет принадлежность мужчин к группе и подготовку нападения как подозрения. Местом предполагаемого нападения, по сообщению издания, была синагога в Кёльне.

Обыск в мечети

Der Spiegel также опубликовал фотографию, на которой правоохранители на рассвете обыскивают мечеть в Кёльне. В подписи к снимку это действие названо утренним рейдом.

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