В Германии число женщин и девочек, зарегистрированных как жертвы домашнего насилия, в 2025 году выросло на 2,8% и достигло 197 667. Об этом со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны сообщает Anadolu Agency.

Всего полиция зарегистрировала рекордные 280 129 пострадавших от домашнего насилия — на 2,8% больше, чем годом ранее. В эту категорию входят насилие со стороны партнера или бывшего партнера, от которого пострадали 179 940 человек, а также насилие в семье — 100 189 пострадавших.

Женщины составляют большинство пострадавших

Женщины составляли 70,6% всех жертв домашнего насилия. В случаях насилия со стороны партнера их доля была еще выше — 79,4%. Более 142 800 женщин и девочек стали жертвами насилия со стороны партнера или бывшего партнера, что соответствует более чем 16 пострадавшим каждый час.

Около трех четвертей подозреваемых по делам о домашнем насилии были мужчинами. В результате домашнего насилия в 2025 году погибли 292 человека, среди них 209 женщин и девочек. Из них 130 были убиты партнером или бывшим партнером.

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Рост сексуальных и цифровых преступлений

Число женщин и девочек, ставших жертвами сексуальных преступлений, выросло на 2,3% — до 54 675. Почти половина из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней.

Число женщин, пострадавших от цифрового насилия, увеличилось почти на 16% — до 31 221. Чаще всего речь шла о принуждении, угрозах и преследовании; около 30% пострадавших были несовершеннолетними. Количество политически мотивированных преступлений на почве мизогинии выросло почти на 50% — до 819 случаев, а по сравнению с 2022 годом увеличилось вчетверо.

Немецкая полицейская статистика не фиксирует мотив преступления, поэтому такие убийства нельзя однозначно классифицировать как фемицид. В то же время в докладе о гендерно обусловленном насилии в отношении женщин впервые приведено определение фемицида, разработанное федерально-земельной рабочей группой.

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