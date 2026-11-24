Международная группа ученых получила убедительные доказательства редкого p-волнового магнетизма в силициде европия (EuSi) — относительно простом металлическом соединении. Исследование началось в Дрездене, Германия, после выращивания высококачественных монокристаллов EuSi в Институте химической физики твердого тела Макса Планка. Об этом сообщает ScienceDaily.

Спираль без суммарной намагниченности

При температурах примерно от 33 до 62 кельвинов магнитные моменты атомов европия в EuSi образуют повторяющуюся спиральную структуру. Несмотря на значительный магнитный момент каждого атома, их ориентации взаимно компенсируются, поэтому материал в этой фазе не имеет суммарной намагниченности.

В то же время такая магнитная структура существенно влияет на электроны. В предложенном p-волновом состоянии электроны, движущиеся в противоположных направлениях, имеют противоположную спиновую поляризацию. То есть изменение направления движения электрона сопровождается изменением знака связанной с ним спиновой поляризации.

Как изучали магнитное состояние

Исследователи объединили нейтронную дифракцию, угловую фотоэмиссионную спектроскопию, спин-разрешенную фотоэмиссионную спектроскопию и теоретические расчеты. Нейтронная дифракция подтвердила спиральное расположение магнитных моментов, симметрия которого соответствует условиям p-волнового магнетизма.

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Спектроскопические измерения показали, что магнитное упорядочение заметно перестраивает энергетическую структуру электронов: зафиксированные магнитно обусловленные энергетические расщепления превышали 100 миллиэлектронвольт. Ученые также наблюдали изменение знака спиновой поляризации в последовательных магнитных зонах Бриллюэна и ее ослабление там, где расчеты предсказывали исчезновение p-волновой спиновой текстуры.

Домены с разной хиральностью

Ученые также выявили магнитные домены размером около 10 микрометров, в которых спираль закручивается в противоположных направлениях. Магнитно-силовая микроскопия и пространственно разрешенная фотоэмиссионная спектроскопия показали различные электронные отклики таких доменов под воздействием циркулярно поляризованного света.

EuSi является стехиометрическим металлом, для которого можно выращивать качественные монокристаллы, поэтому он может стать экспериментальной платформой для изучения связи между магнитной симметрией, хиральностью и свойствами электронов. Потенциальное применение таких состояний в спинтронике и нетрадиционной сверхпроводимости пока остается предметом теоретических прогнозов, а не продемонстрированным свойством EuSi.

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