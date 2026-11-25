В Германии должны снизить налог на электроэнергию для всех. Как сообщает Der Spiegel, для финансовой осуществимости этого решения цены на электроэнергию должны оставаться высокими.

Риски для бюджета

По оценке издания, удешевление электроэнергии может создать для федерального правительства новые проблемы с бюджетом. Именно поэтому стоимость электричества важна для финансирования налогового послабления.

Der Spiegel пишет, что правительство рассчитывает на сохранение высоких цен, чтобы избежать нового бюджетного хаоса. Издание не приводит в доступном описании деталей механизма снижения налога.

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Коалиция Мерца

Материал касается черно-красной коалиции канцлера Фридриха Мерца. В подписи к фото в публикации упоминаются Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль, а способ компенсации потерь от налогового решения Der Spiegel характеризует как рискованный.

Публикация Der Spiegel датирована 25 ноября 2026 года.

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