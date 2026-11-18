В Германии всё больше подростков пробуют никотиновые пакетики: среди учащихся в возрасте 16–17 лет опыт их употребления имеют 24,2% мальчиков и 15,4% девочек. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на специальный анализ DAK-Gesundheit и Института терапии и исследований здоровья IFT-Nord.

Показатели за три года

За последние три года доля мальчиков этой возрастной группы, которые хотя бы раз употребляли такие пакетики, выросла на 59,2%, а девочек — на 49,5%. Среди всех детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет опыт употребления никотиновых пакетиков имели 7,1%. Три года назад этот показатель составлял 5,4%.

Данные основаны на самоотчётах участников опроса DAK-Präventionsradar. Для анализа использовали ответы 27 565 школьников в возрасте 9–17 лет. Онлайн-опрос проводился среди учащихся с пятого по десятый класс с ноября 2025 года по февраль 2026 года в 141 школе 15 федеральных земель Германии.

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Риски и правовой статус

Никотиновые пакетики, также известные как pouches, не содержат табака. Их помещают между верхней губой и десной, а никотин поступает в организм через слизистую оболочку рта. В Германии они считаются новыми пищевыми продуктами, не разрешёнными к продаже, поэтому их коммерческая реализация запрещена. В то же время частное использование и заказы для личных нужд терпимо воспринимаются.

Председатель правления DAK Андреас Шторм назвал рост употребления среди молодёжи тревожным сигналом и призвал усилить контроль за онлайн-торговлей и информирование о рисках. Министр здравоохранения Нижней Саксонии Андреас Филиппи выступил за общенациональный запрет. Согласно приведённым в материале данным Федерального института оценки рисков, содержание никотина в пакетиках составляло от 1,79 до 47,5 миллиграмма.

Глава IFT-Nord Райнер Ханевинкель отметил, что подростки, употребляющие пакетики не реже одного раза в месяц, нередко также курят или используют электронные сигареты. По его словам, такое сочетание часто приводит к большему поступлению никотина в организм.

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