В пакистанском Лахоре и индийском Нью-Дели сохранялся сильный смог. В среду вечером Лахор возглавил мировой рейтинг крупных городов с худшим качеством воздуха с индексом AQI 358, тогда как Нью-Дели занял второе место с показателем 248, сообщает Dawn.

В Нью-Дели концентрация загрязняющих веществ после фейерверков во время Дивали превысила верхний предел измерения автоматических приборов. Из-за этого официальные данные не отразили полного масштаба загрязнения в течение нескольких часов в ночь с воскресенья на понедельник.

Приборы вышли за пределы измерения

Анализаторы твердых частиц, установленные после введения Национального индекса качества воздуха Индии в 2015 году, откалиброваны на показатели до 1 000 микрограммов на кубический метр. Центральный совет по контролю загрязнения Индии заявил, что автоматическая система проверки данных определяет значения за пределами калиброванного диапазона как непригодные для расчетов.

Представители оппозиционных партий обвинили правительство, возглавляемое партией BJP, в якобы преднамеренном отключении станций мониторинга в период Дивали. Совет по контролю загрязнения отверг эти обвинения. Когда мониторы возобновили передачу данных примерно через восемь часов после пика фейерверков, в районе Мандир-Марг зафиксировали 879 микрограммов PM2.5 на кубический метр, согласно данным IQAir со ссылкой на городскую станцию.

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Загрязнение в пакистанском Пенджабе

Агентство по охране окружающей среды пакистанской провинции Пенджаб сообщило, что воздушные массы с загрязнением из Индии повлияли примерно на 50% территории провинции в течение предыдущих 24 часов. По оценке агентства, воздух, загрязненный в ночь Дивали, мог достичь Лахора из Амритсара примерно за два часа, Фейсалабада — за 12 часов, а Мултана — примерно за 11 часов.

На станции возле пограничного перехода Вагах концентрация PM2.5 выросла на 275% и достигла пика между тремя и четырьмя часами ночи. На станции Сафари-Парк на западе Лахора рост составил 15%. Агентство отметило, что трансграничное загрязнение существенно ухудшило качество воздуха, однако не было его единственным источником: на показатели также влияют местные выбросы и метеорологические условия.

Смог также вызвал ограничения движения на автомагистралях в Пенджабе. Во вторник вечером участок между Шамкотом и Абдул-Хакимом закрыли для всего транспорта, а движение крупногабаритного транспорта в направлении Ханевала на отрезке Шер-Шах — Мултан приостановили.

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