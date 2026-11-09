В Нью-Дели, Индия, после празднования индуистского фестиваля Дипавали уровень загрязнения воздуха резко вырос. Утром 9 ноября концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в районе Мандир-Марг достигла 879 микрограммов на кубический метр, сообщает Channel NewsAsia.

Почти в 59 раз выше рекомендации ВОЗ

Показатель зафиксировали примерно через восемь часов после пика запуска фейерверков. Данные привела мониторинговая организация IQAir со ссылкой на станцию городских властей. Такая концентрация почти в 59 раз превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения суточный максимум.

Миллионы людей отмечают ежегодный фестиваль огней фейерверками. Это усугубляет зимний смог в столице Индии, где загрязнение также связывают с выбросами транспорта, сжиганием биомассы и работой промышленности.

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Ограничения на фейерверки

Верховный суд Индии в ноябре разрешил ограниченное использование так называемых зеленых фейерверков, которые должны производить меньше выбросов. В то же время ограничения часто нарушаются.

Власти Нью-Дели, где проживают более 30 миллионов человек, в последние недели ввели ограничения для дорожного движения и строительства. По данным министерства окружающей среды Индии, транспорт обеспечивает 23% зимнего загрязнения города, сжигание биомассы, в том числе сельскохозяйственных растительных остатков, — 20%, а промышленность, включая угольные электростанции, — около 9%.

Наибольшая доля — 27% — приходится на вторичные частицы, образующиеся в атмосфере вследствие реакций газов, выбрасываемых транспортом, промышленностью, электростанциями и источниками сжигания биомассы. Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале The Lancet Planetary Health, оценило, что с загрязнением воздуха в Индии в 2009–2019 годах были связаны 3,8 миллиона смертей.

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