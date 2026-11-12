В Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом, погибли как минимум два человека — Polsat News
В центральной части Бруклина в Нью-Йорке, США, обрушился трехэтажный дом. Как минимум два человека погибли, еще 17 получили ранения. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает Polsat News со ссылкой на представителя пожарной службы и CNN.
Среди раненых есть дети
По данным пожарной службы Нью-Йорка, 12 раненых находятся в стабильном состоянии. Еще один пожарный получил незначительные травмы. Среди пострадавших — семеро детей.
Спасатели извлекли из-под завалов как минимум четырех человек. Поисковая операция продолжается, поскольку под обломками могут оставаться другие пострадавшие.
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Причины обрушения устанавливаются
Сообщение об инциденте поступило около 16:00 по местному времени. В районе преобладает жилая застройка, а непосредственно рядом с разрушенным зданием расположена строительная площадка.
На первом этаже дома работал магазин, а на одном из верхних этажей находилось как минимум одно жилое помещение. Причины обрушения расследуются.