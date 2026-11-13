Прокуратура Бруклина начала уголовное расследование обрушения трехэтажного дома в районе Флэтбуш в Нью-Йорке, США, в результате которого погибли восемь человек, еще как минимум 18 получили травмы. Дом по адресу Флэтбуш-авеню, 1321, в среду днем рухнул в котлован на соседней строительной площадке, сообщает The Independent.

Прокурор Бруклина Эрик Гонсалес заявил, что его офис вместе с Департаментом зданий Нью-Йорка и правоохранительными органами выясняет, могли ли преступные действия способствовать трагедии. Причина обрушения пока не установлена. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что среди погибших были двое детей и двое строителей.

Проверка связанных площадок

По словам Мамдани, пять основных субъектов, связанных с этой строительной площадкой, имеют отношение примерно к 100 другим строительным площадкам в городе. Департамент зданий также проверяет эти площадки. Мэр заявил, что расследование будет охватывать и строительный объект, и рухнувший дом.

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Поисково-спасательная операция с участием сотен спасателей, дронов и поисковых собак продолжалась до немного позже 15:30 в четверг, несмотря на дождь. По данным мэра, первые экстренные службы прибыли на место в течение минуты после обрушения. Мужчина сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов его жену, которая находится на шестом месяце беременности.

Предыдущие нарушения и жалоба

Рабочие на соседней площадке по адресу Бедфорд-авеню, 2625, имели разрешения на устройство фундамента и земляные работы. В марте 2026 года там выдали предписание о прекращении работ после сноса одноэтажного строения без надлежащей защиты. В апреле выдали повестку за продолжение демонтажа вопреки предписанию; в мае запрет отменили после устранения нарушений.

Предстроительное обследование, полученное USA Today, описывало северный фасад дома как находящийся в плохом состоянии и имеющий заметные трещины. Через несколько часов после обрушения в городскую службу 311 поступила жалоба с просьбой проверить, могли ли земляные работы возле соседнего фундамента, состояние грунта или грунтовые воды способствовать разрушению. Два источника в правоохранительных органах сообщили The New York Times, что эту жалобу приобщат к расследованию.

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