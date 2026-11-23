В Нью-Йорке, США, 23 ноября начались торги опционами на акции компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic. За первый час было продано около 160 тысяч опционных контрактов, а к полудню по восточному времени США этот показатель вырос примерно до 270 тысяч, сообщает Channel NewsAsia.

Активный, но сбалансированный старт

По данным сервиса аналитики опционов Mercury Alerts, Anthropic вошла в число 25 наиболее активно торгуемых позиций на рынке опционов в тот день. Основатель Mercury Alerts Хармит Гоинди отметил, что первоначальные торги были активными, но сбалансированными: опционы на покупку и продажу торговались в соотношении примерно один к одному, а число покупателей и продавцов было близким.

Опционы дают инвесторам относительно недорогой способ получить экспозицию к акциям компании. Их также используют для хеджирования рисков или спекуляций на изменении стоимости ценных бумаг.

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Ожидания волатильности

По оценке Mercury Alerts, если бы темп торгов сохранился, дневной объем мог достичь 550 тысяч контрактов. Это значительный показатель, однако он ниже рекордных 1,8 миллиона контрактов, которыми торговали во время запуска опционов на SpaceX в июне.

Главный стратег Interactive Brokers Стив Соснник заявил, что в начале торгов Anthropic не наблюдалось спекуляций опционами с далекими страйк-ценами, которые были характерны для первых дней торгов SpaceX. По его словам, это может объясняться отсутствием у Anthropic так называемого фактора Маска, который привлекает внимание инвесторов к связанным с ним компаниям.

Цены опционов одновременно указывали на ожидания трейдеров относительно ежедневных колебаний акций Anthropic примерно на 6%. В ходе торгов акции компании снизились на 1,5% — до 87,55 доллара.

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