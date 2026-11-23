В Нью-Йорке, США, Мохаммад Дауд аль-Саади, которого Jerusalem Post называет командиром группировки «Катаиб Хезболла», во время судебного слушания заявил о лояльности руководству Ирана, отверг все предъявленные ему обвинения и отказался от назначенного судом защитника.

Заявления во время слушания

По данным издания, аль-Саади имеет иранское и иракское гражданство. После двухчасового слушания в четверг его вывели из зала суда, когда он выкрикивал что-то на арабском языке.

Как сообщает The Telegraph, во время заседания он заявил о преданности Ирану и верховному лидеру Хаменеи, а также назвал себя частью армии Касема Сулеймани. CNN сообщал, что подсудимый не принял назначенного судом адвоката и потребовал, чтобы защитника для него наняла семья.

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Отвечая на вопросы об обвинениях, аль-Саади заявил, что считает себя невиновным, и сказал, что находится в состоянии войны.

Обвинения в попытках атак

В мае аль-Саади предъявили восемь пунктов обвинения, связанных с попытками террористических атак против еврейских целей в различных странах мира. Позднее его также обвинили в планировании нападения на базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Фэрфорде, когда он уже находился под стражей в США.

Во время слушания аль-Саади также заявил, что ранее имел дело с судами, назвал себя важным государственным деятелем в своей стране и специалистом по истории. Кроме того, он утверждал, что в течение 12 лет преследовал ФБР и «Моссад» и подавал против них иски в иранских и иракских судах.

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