В Ниигате, Япония, провели митинг в преддверии 49-й годовщины похищения Мэгуми Ёкоты в Северную Корею. Около 700 участников призвали активизировать усилия для её скорейшего возвращения домой, сообщает The Japan Times.

Похищение школьницы

Мэгуми Ёкоту похитили 15 ноября 1977 года в Ниигате, административном центре одноимённой префектуры. Тогда ей было 13 лет, и она училась в младшей средней школе.

К участникам мероприятия онлайн обратилась мать женщины, 90-летняя Сакие Ёкота. Она сказала, что продолжает прилагать усилия и молиться о встрече с дочерью, пока позволяет здоровье.

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Призыв к переговорам с КНДР

Младший брат Мэгуми, 58-летний Такуя Ёкота, возглавляющий Ассоциацию семей жертв похищений Северной Кореей, заявил, что в его памяти сестра до сих пор остаётся 13-летней. Он призвал японское правительство провести саммит с Северной Кореей, чтобы решить проблему японцев, похищенных в эту страну десятилетия назад.

В митинге также приняла участие бывшая похищенная Хитоми Сога. Её вместе с матерью Миёси Согой похитили в Северную Корею в 1978 году. Сога вернулась в Японию вместе с четырьмя другими жертвами похищений, однако местонахождение её матери до сих пор неизвестно. Она сказала, что ей больно от невозможности что-либо сделать как дочери, и выразила желание вновь заботиться о матери.

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