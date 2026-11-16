В Норвегии около 100 тысяч голов домашней птицы уже уничтожили или определили для уничтожения из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Это крупнейшая зафиксированная вспышка заболевания среди коммерческих птицеферм страны — как по количеству затронутых хозяйств, так и по географии распространения.

Риск для поставок яиц и курятины

Генеральный директор Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Ингунн Мидттун Годал заявила, что пока слишком рано определять, приведет ли вспышка к дефициту яиц и курятины норвежского производства. В то же время ведомство отслеживает возможное влияние ситуации на продовольственное обеспечение, сообщает Anadolu Agency.

Управление поддерживает связь с Норвежским сельскохозяйственным агентством, которое отвечает за продовольственное снабжение страны. При необходимости агентство может увеличить импорт яиц и курятины.

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Инфекции в трех регионах

Семь случаев инфекции выявили в фюльке Акерсхус, Ругаланн и Агдер. Власти считают, что случаи могут быть связаны с фермой, которая поставляла молодняк птицы еще шести хозяйствам. Инфекцию подтвердили на первоначальной ферме и в пяти из шести хозяйств-получателей.

В воскресенье норвежские власти ввели более строгие ограничения, чтобы сдержать дальнейшее распространение болезни.

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