Крупное многоцентровое исследование в Норвегии не выявило убедительных доказательств того, что бутилбромид гиосцина или гидрокарбонат натрия увеличивают частоту спонтанных вагинальных родов после индукции у женщин, рожающих впервые. Как сообщает News-Medical, результаты испытания опубликовали в журнале The BMJ.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 2963 женщины со средним возрастом 31 год, ожидавшие одного ребенка в доношенный срок и проходившие индукцию родов в 11 больницах Норвегии. Исследование проводилось с 4 января 2023 года по 29 января 2025 года.

В начале активной фазы родов женщин случайным образом распределили на четыре группы. Они получали пероральный гидрокарбонат натрия и внутривенный бутилбромид гиосцина, один из препаратов вместе с плацебо или двойное плацебо. Препараты вводили повторно каждые четыре часа, но не более трех раз.

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Результаты четырех групп

Спонтанные вагинальные роды без применения щипцов, вакуум-экстракции или кесарева сечения произошли у 57% участниц, получивших комбинацию двух препаратов: у 422 из 741. В группе гидрокарбоната натрия показатель составил 61% — 445 из 734, в группе бутилбромида гиосцина также 61% — 449 из 741. В группе двойного плацебо спонтанные вагинальные роды произошли у 56% участниц, или у 422 из 747.

Ни одно из этих различий не достигло установленного исследователями порога статистической значимости. Авторы отметили, что небольшой положительный эффект препаратов нельзя полностью исключить, однако результаты не поддерживают их рутинное применение во время родов после индукции. Серьезные нежелательные явления были схожими во всех группах, а тяжелых заболеваний, связанных с лечением, не зафиксировали.

Исследователи также указали на ограничения: препараты вводили в начале активной фазы родов независимо от течения ранней фазы, а к испытанию не привлекали женщин, не владевших норвежским или английским языками. В то же время участницы, медицинский персонал, исследователи и оценщики результатов не знали о распределении по группам, что снижало риск предвзятости.

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