В Норвегии годовое клиническое исследование третьей фазы не выявило пользы никотинамида рибозида для людей с ранней стадией болезни Паркинсона. Участники, принимавшие добавку, имели несколько худшие показатели по основной шкале оценки симптомов, чем группа плацебо, хотя разница была меньше порога, обычно считающегося клинически значимым.

Как сообщает News-Medical, в исследовании NOPARK приняли участие 410 человек в возрасте от 35 лет, которым болезнь Паркинсона диагностировали в течение предыдущих двух лет. Испытание проводилось на 11 площадках в Норвегии. 206 участников дважды в день получали по 500 мг никотинамида рибозида, еще 204 — плацебо. Лечение продолжалось 52 недели, а приверженность ему в обеих группах составляла около 99%.

Результаты оценки симптомов

За год общий показатель симптомов по шкале MDS-UPDRS в группе никотинамида рибозида вырос на 2,45 балла, тогда как в группе плацебо снизился на 0,27 балла. Разница составила 2,72 балла. Добавка также не продемонстрировала преимуществ по показателям двигательных симптомов, повседневного функционирования и изменений связывания транспортера дофамина по данным сканирования мозга.

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Отдельно участники, принимавшие никотинамид рибозид, имели худшие результаты по шкале немоторных симптомов, к которым относятся нарушения сна, изменения настроения и когнитивные трудности. Показатели качества жизни в этой группе также были несколько ниже, хотя это был дополнительный исследовательский параметр.

Уровень NAD вырос только в крови

Никотинамид рибозид является предшественником никотинамидадениндинуклеотида, или NAD — молекулы, важной для ряда клеточных процессов. Исследователи зафиксировали, что общий уровень NAD в крови в группе добавки был примерно на 30 мкМ выше. В то же время в подгруппе из 159 участников спектроскопия не показала статистически значимой разницы в соотношении NAD к ATP-α в мозге на 52-й неделе.

Частота нежелательных явлений в целом была схожей: 54,6% в группе добавки и 53,7% в группе плацебо. Артериальная гипертензия и дефицит фолатов численно чаще регистрировались среди тех, кто принимал никотинамид рибозид. Авторы исследования пришли к выводу, что результаты не поддерживают применение этой добавки для замедления течения или симптоматического лечения ранней болезни Паркинсона.

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