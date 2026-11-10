Исследователи Института исследований Сан-Пау в Барселоне, Испания, выявили признаки поражения нейронов у части людей с мутацией, вызывающей болезнь Хантингтона, ещё до появления двигательных или когнитивных нарушений и заметной потери объёма мозга. Как сообщает News-Medical, об этом свидетельствует повышенный уровень лёгкой цепи нейрофиламента (NfL) — белкового маркера повреждения нейронов.

Данные двух когорт

Исследование, опубликованное в журнале Movement Disorders, охватило 296 участников барселонской когорты BCN-HD и международной когорты HDClarity. Учёные сопоставили уровни биомаркеров в спинномозговой жидкости и крови с клиническими оценками и данными визуализации головного мозга.

В барселонской когорте повышенный уровень NfL в спинномозговой жидкости был у 78% участников на нулевой стадии болезни, а в плазме крови — у 59%. В международной когорте этот показатель в спинномозговой жидкости был повышен у 53% участников на этой стадии. Референтные пороги определяли по данным людей без генетической мутации с учётом возраста и пола.

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Оценка ранней стадии

Болезнь Хантингтона связана с мутацией гена HTT и со временем может влиять на движения, когнитивные способности, поведение и самостоятельность человека. Согласно системе HD-ISS, нулевая стадия включает носителей мутации без симптомов и без выявленных структурных изменений мозга. На первой стадии фиксируется потеря объёма базальных ганглиев, на второй появляются двигательные или когнитивные нарушения, а на третьей снижается функциональная независимость.

Согласно прогностическим моделям, участники с повышенным NfL были ближе к расчётному клиническому началу болезни. Медианная оценка времени до появления симптомов для них составила примерно 10–13 лет, тогда как для людей с уровнем белка ниже референтного порога — около 23–24 лет. Авторы подчёркивают, что это не результаты многолетнего наблюдения за участниками до появления симптомов, а расчётные оценки.

Более высокие концентрации NfL также связывались с большей потерей объёма структур мозга, вовлечённых в болезнь Хантингтона, и худшими показателями клинических оценок. Исследователи зафиксировали сильную связь между уровнями NfL в плазме и спинномозговой жидкости, хотя анализ последней лучше различал самые ранние стадии. Перед более широким применением такого подхода необходимо подтвердить референтные пороги и его способность прогнозировать клинические изменения.

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