В Новой Зеландии более 500 тысяч человек проголосовали досрочно за неделю до всеобщих выборов, назначенных на 7 ноября. Досрочное голосование началось 26 октября, а избирательная комиссия страны открыла участки по всей стране. Об этом сообщает The Rio Times.

За первые два дня досрочного голосования комиссия насчитала 175 748 поданных бюллетеней. Голосование для граждан Новой Зеландии за рубежом началось 21 октября. Избирательная комиссия не публикует данные о политических предпочтениях тех, кто голосует досрочно, поэтому пока неизвестно, какие силы могут получить преимущество благодаря высокой активности.

Опросы показывают разных лидеров

Опрос Reid Research, проведенный 20–26 октября среди тысячи респондентов, отдал преимущество Лейбористской партии: 30,6% против 24,8% у Национальной партии. «Зеленые» в этом исследовании имеют 14,5%, ACT — 10,1%, New Zealand First — 9,9%, а партия Opportunity — 7,2%.

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В то же время опрос Verian, опубликованный 27 октября, зафиксировал лидерство Национальной партии с результатом 29% против 27% у лейбористов. «Зеленые» в нем набирают 15%, ACT — 12%, New Zealand First — 10%, а Opportunity — 6%.

Значение малых партий

Новая Зеландия использует смешанную пропорциональную избирательную систему: партии получают мандаты примерно в соответствии со своей долей голосов за партийные списки. Для прохождения в парламент партии обычно необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, поэтому результат Opportunity может быть важен для формирования будущей коалиции.

Нынешнее правительство возглавляет лидер Национальной партии, премьер-министр Кристофер Лаксон. Основной оппозиционный блок возглавляет лидер Лейбористской партии Крис Хипкинс. Голосование в день выборов будет продолжаться 7 ноября до 19:00 по новозеландскому времени, а официальные результаты ожидаются 27 ноября после подсчета специальных бюллетеней. Полиция также проверяет заявления двух человек, утверждавших, что они проголосовали более одного раза; достоверность этих утверждений не подтверждена.

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