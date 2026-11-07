В Новой Зеландии после подсчета более 95% бюллетеней правящая Национальная партия и оппозиционная Лейбористская партия набрали чуть менее 30% голосов каждая. Согласно прогнозу Избирательной комиссии, действующая трехпартийная коалиция во главе с Национальной партией может иметь преимущество в два мандата в парламенте.

Между двумя крупнейшими партиями сохраняется разрыв в несколько тысяч голосов. Премьер-министр Кристофер Лаксон заявил сторонникам в Окленде, что Национальная партия сейчас является крупнейшей в парламенте и имеет путь к формированию следующего правительства, однако назвал результат слишком близким, чтобы объявлять итоги.

Официальные результаты опубликуют 27 ноября

Лидер лейбористов Крис Хипкинс также заявил, что для выяснения окончательных результатов потребуется время. Как сообщает Jerusalem Post, специальные голоса, в том числе от избирателей за рубежом и людей, голосовавших вне своего избирательного округа, не будут учитываться до объявления официальных результатов 27 ноября.

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Такие голоса обычно чаще поддерживали левые силы, и после их подсчета правые партии теряли часть поддержки. Они также могут иметь значение в округах, где между кандидатами Национальной и Лейбористской партий идет напряженная борьба.

Возможная роль Opportunity Party

Если коалиция во главе с Национальной партией потеряет большинство после окончательного подсчета, ей или левой коалиции для формирования правительства может понадобиться поддержка центристской Opportunity Party. Согласно прогнозам, эта партия может впервые попасть в парламент.

Выборы прошли на фоне слабого экономического роста, давления на семейные бюджеты и роста безработицы до 5,7% в третьем квартале — самого высокого уровня за 11 лет. Среди главных вопросов для избирателей также были состояние системы здравоохранения, больниц и доступность жилья.

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