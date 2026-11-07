В Новой Зеландии началось голосование на всеобщих выборах, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство. В голосовании могут принять участие более 3,7 млн избирателей.

График голосования

Избирательные участки в стране открылись в 9:00 по местному времени, что соответствует 20:00 GMT в пятницу, и будут работать до 19:00 по местному времени. Предварительный подсчёт голосов начнётся после закрытия участков, а окончательные результаты ожидаются до 27 ноября.

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Участники выборов

Как сообщает Anadolu Agency, в выборах участвуют правящая Национальная партия и лейбористы — левоцентристская оппозиционная сила. Среди других крупных участников — Партия зелёных, ACT New Zealand и New Zealand First.

Также в выборах участвуют меньшие партии, в частности Te Pati Maori и Opportunity Party. Среди новых политических сил — Free Palestine Party. Её лидер Пол Хопкинсон ранее заявил Anadolu Agency, что партия стремится вывести палестинский вопрос на передний план избирательной кампании.

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